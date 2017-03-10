В Великих Луках и Новосокольниках выявлены купюры с признаками подделки

Интерактив
Политика
Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров
Недвижимость
Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
Автоблоги
Спорт
На переулке Пескарева в Великих Луках идет разбивка котлована под будущий физкультурно-оздоровительный комплекс3
Происшествия
Жителя Ленобласти будут судить за изнасилование 8-летней псковички, которую он увез с детской площадки