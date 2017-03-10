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В Великих Луках и Новосокольниках выявлены купюры с признаками подделки

10.03.2017 11:01 ПЛН, Псков

В Великих Луках и Новосокольниках выявлены денежные купюры с признаками подделки.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в финансовом учреждении Великих Лук 9 марта изъяты две банкноты достоинством в пять тысяч рублей с признаками подделки. Еще две фальшивые пятитысячные купюры были обнаружены в Новосокольниках в кассе одной из местных организаций. Стражи порядка проводят по данным фактам проверки.
 
В этой связи полиция напоминает гражданам о порядке действий при обнаружении фальшивых денежных знаков.
 
Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
 
Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!
 
Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
 
Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.
 
В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
 
Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и  будет привлечено к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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