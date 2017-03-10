Псковская таможня напоминает участникам ВЭД о возможности уплаты таможенных и иных платежей на лицевые счета, открытые на уровне ФТС России

Псковская таможня информирует участников ВЭД о возможности уплаты таможенных и иных платежей на лицевые счета, открытые на уровне ФТС России, в целях использования указанных денежных средств при декларировании товаров вне зависимости от того, в какой таможенный орган подается декларация.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в соответствии с приказом ФТС России организованы мероприятия по открытию лицевого счета плательщика в едином ресурсе лицевых счетов (ЕЛС), администрируемых на уровне ФТС России.

Основные отличия от действующего порядка:

1. Авансовые и видовые платежи плательщиками вносятся на счет таможенного органа по коду «10000010» - это новый код, включенный в состав НСИ;

2. Открытие и закрытие ЕЛС будет осуществлять ФТС России на основании заявления плательщика и после включения его в График начала (окончания) администрирования лицевых счетов в ЕЛС;

3. Администрирование поступлений по новому коду «10000010» будет осуществлять ФТС России. Распределение функций между ФТС России и таможенным органом закреплено приложением № 2 к приказу ФТС России от 22 августа 2016 года № 1617.

Основным преимуществом новой системы является использование денежных средств, внесенных на ЕЛС, в любом таможенном органе.

Порядок открытия единого лицевого счета:

1. Плательщик направляет руководителю ФТС России заявление об открытии ЕЛС.

2. После получения заявления об открытии ЕЛС должностное лицо ФТС связывается с плательщиком и согласовывает дату открытия ЕЛС.

3. После согласования даты открытия ЕЛС таможни осуществляют сверку остатков в разрезе платежных документов и направляют письма плательщику.

4. После получения сверки об остатках денежных средств плательщик направляет в каждую таможню, где имеются остатки денежных средств, заявление о зачете остатков денежных средств в разрезе платежных документов в ресурс ЕЛС либо заявление о возврате денежных средств по форме, утвержденной приказом ФТС России от 22 декабря 2010 года № 2520.

5. Заявление о возврате денежных средств по форме, утвержденной приказом ФТС России от 22 декабря 2010 года № 2520, рассматривается таможенным органом в соответствии с положениями Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

6. В случае поступления от плательщика распоряжения о зачислении остатков денежных средств в ЕЛС таможни осуществляют такое зачисление в течение 5 рабочих дней с даты поступления в данный таможенный орган распоряжения о зачислении.

7. В случае непоступления от плательщика распоряжения о возврате (зачислении) остатков денежных средств в ЕЛС в течение 15 рабочих дней с момента направления таможней информации об остатках денежных средств таможня осуществляет зачисление остатков денежных средств в ЕЛС.

8. С даты открытия ЕЛС плательщик осуществляет перечисление денежных средств на счет таможенного органа по коду (поле107)10000010. С даты открытия ЕЛС оплата по другому коду таможенного органа не допускается.

9. В переходный период, пока таможни не перевели остатки на ЕЛС (несколько дней), с даты открытия ЕЛС необходимо зачислить на счет 10000010 авансы для декларирования товаров.

Рекомендации для плательщиков по работе после открытия единого лицевого счета

1. Порядок внесения на счет денежных средств по КБК не изменился. (Отдельные платежные документы на ввозную пошлину, пени, проценты по ввозной пошлине, утилизационный сбор, штрафы).

2. С даты открытия ЕЛС авансовые и видовые платежи плательщиками вносятся на счет таможенного органа по коду «10000010».

3. Возврат денежного залога, излишне уплаченных таможенных платежей осуществляется таможней, в регионе которой производилось декларирование (порядок возврата не изменился).

4. Возврат авансовых платежей, учтенных в ЕЛС, по выбору плательщика осуществляется любой таможней либо ГУФТДиТР ФТС России. (порядок возврата не изменился).

5. Принятие денежного залога, оформление и выдача таможенной расписки, осуществляется таможенным органом, перед которым возникло обязательство (порядок не изменился).

6. В случае допущенных ошибок в полях платежных документовзаявление об уточнении реквизитов необходимо направлять в ГУФТДиТР ФТС России для идентификации и зачисления на ЕЛС (порядок уточнения реквизитов не изменился).

Источник: Псковская Лента Новостей