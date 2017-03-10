На родине Ильи Муромца подведены итоги конкурса на лучшее письмо былинному герою

Конкурс на лучшее детское письмо былинному богатырю проводился Почтой России совместно с Театром-Музеем Ильи Муромца на его родине в городе Муроме. В нем приняли участие ребята из разных городов России: Москвы, Липецка, Самары, Петрозаводска, Красноярска, Краснознаменска, Челябинска, Владимирской области и других регионов. Все участники конкурса обязательно получат ответные письма от Театра-Музея Ильи Муромца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Почты России.

За это короткое время на конкурс поступило более ста писем. В них дети писали былинному герою Илье Муромцу, что до сих пор гордятся прославленными подвигами уроженца города Мурома. Кроме писем в прозе, ребята посвятили богатырю еще несколько стихотворений.

Не обошли своим вниманием одного из самых известных русских богатырей и взрослые. В посланиях они рассказывали ему о своих переживаниях, восхищались его силой и мужеством в победе над своим физическим недугом и умением преодолевать все жизненные трудности.

По итогам конкурса тройку лидеров вошли: Ульяна Красникова из города Липецка (1-ое место), Мила Самсонова из города Самары (2-ое место) и Глеб Ледняшев из города Петрозаводска (3-е место). Они написали самые трогательные и патриотичные письма.

В качестве награды за участие в конкурсе и за проявление своей активной гражданской позиции маленькие победители получат пригласительные билеты на интерактивное театрализованное представление «Сказ об Илье Муромце» и памятные подарки.

В свою очередь, генеральный директор Театра-Музея Ильи Муромца Юлия Елепова рассказала: «Сотрудники Театра-Музея Ильи Муромца очень благодарны всем детям и взрослым, откликнувшихся на эту акцию. Мы радовались каждому пришедшему письму. Все послания были очень трогательные, наполненные искренними эмоциями. В каждое письмо вложено столько доброты, душевной теплоты и сопереживания к Илье Муромцу».

Источник: Псковская Лента Новостей