Я хочу стать мастером своего дела и создать собственный кулинарный шедевр - победительница конкурса поваров Анастасия Веденяпина

Победительница регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) среди поваров, который проводился на Псковщине с 1 по 3 марта, великолучанка , студентка 2-го курса Великолукского механико-технологического колледжа отделения технологии Анастасия Веденяпина рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, что ни разу не пожалела о своем выборе - стать поваром.

«Каждый специальный предмет по-своему интересен, вносит вклад в запас знаний, которые мне очень пригождаются, - отметила девушка. - Моя будущая профессия - творческая и нескучная по своей природе. Чтобы приготовить не только вкусное, но и красивое блюдо, нужно неординарно мыслить, пустить свою фантазию в свободное плавание и запастись терпением. Всё остальное - работа при высокой температуре, постоянная напряжённость - уходят на задний план. Я учусь на отлично и очень хочу стать мастером своего дела, создать собственный кулинарный шедевр».

По мнению Анастасии, ее победа - заслуга наставников и педагогов колледжа, неравнодушных, творческих людей, профессионалов своего дела. Это и шеф-повар ресторана «Амарис» Евгений Пигач, и заместитель директора по УМПР Лариса Смородова, и мастер производственного обучения Людмила Марченкова, и преподаватель специальных дисциплин, классный руководитель Ирина Платонова и многие другие.

Как рассказала начальник отдела по воспитательной работе Великолукского механико-технологического колледжа Ирина Диденко, сейчас Анастасия готовится к поездке в Якутию. Если по итогам отборочных соревнований великолучанка окажется в числе лучших молодых профессионалов страны, то в мае отправится на национальный чемпионат, который пройдёт в Краснодаре.

Напомним, что региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) среди поваров прошел на Псковщине с 1 по 3 марта. В профессиональном мастерстве соревновались молодые специалисты - обучающиеся профессиональных учебных заведений региона. По условиям соревнования участницам было необходимо выполнить два модуля заданий, в каждый из которых входило приготовление трёх блюд. Сами задания девушки узнавали непосредственно на конкурсе – из чёрного ящика. Оценивали конкурсанток преподаватели региональных колледжей и шеф-повара ресторанов города Пскова и области.

Источник: Псковская Лента Новостей