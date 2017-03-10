Прощание с известным псковским художником Борисом Погостиным состоится 11 марта

Прощание с известным псковским художником Борисом Погостиным состоится 11 марта в 13 часов в церкви Успения с Полонища (ул. Георгиевская, 3), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза художников России.

Борис Погостин скончался8 марта на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

Художник родился в Сибири, на Алтае, затем судьба забросила его во Владивосток, где он окончил высшее военно-морское училище. После окончания учебы Борис Погостин служил на Балтийском флоте, а в 1994 году приехал в Псков.

За это время стал одним из самых узнаваемых и любимых художников Пскова. На его пейзажных полотнах - вся красота русской земли, а его произведения на морскую тему передают силу и характер природной стихии.

Источник: Псковская Лента Новостей