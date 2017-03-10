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Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Прощание с известным псковским художником Борисом Погостиным состоится 11 марта в 13 часов в церкви Успения с Полонища (ул. Георгиевская, 3), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза художников России.
Борис Погостин скончался8 марта на 70-м году жизни после продолжительной болезни.
Художник родился в Сибири, на Алтае, затем судьба забросила его во Владивосток, где он окончил высшее военно-морское училище. После окончания учебы Борис Погостин служил на Балтийском флоте, а в 1994 году приехал в Псков.
За это время стал одним из самых узнаваемых и любимых художников Пскова. На его пейзажных полотнах - вся красота русской земли, а его произведения на морскую тему передают силу и характер природной стихии.
Источник: Псковская Лента Новостей