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Фольклорный праздник организовало движение «Свое!» для псковичек в честь Международного женского дня

10.03.2017 17:35 ПЛН, Псков

Настоящий фольклорный праздник организовало движение «Свое!» для жительниц города Пскова в честь Международного женского дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, 9 марта в центре общения и информации (библиотека), расположенной на улице Юбилейной, 87 А, прошли фольклорные посиделки. В них приняли участие около 50 псковичек.
 
 
От имени депутата Государственной Думы Александра Козловского и генерального директора ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина, депутат городской Думы, координатор движения «Свое!» Елена Полонская поздравила женщин с праздником 8 марта.
 
«Вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. Низкий поклон за вашу доброту и терпение, за мудрость и великодушие, за домашний уют, за умение выслушать и поддержать, - отметила депутат гордумы. - Желаем вам успехов во всех делах, счастья, поддержки и понимания близких, тепла и уюта в домах».
 
Также Елена Полонская поблагодарила псковичек за искреннюю любовь к родному городу и за то, что они учат мужчин терпению, вниманию и мудрости.
 
 
Фольклорные посиделки были организованы на старинный псковский лад. И это неслучайно. «Инициатор движения «Свое!», депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский считает, что нужно сохранять наши русские традиции, поддерживать все то хорошее, что мы унаследовали от наших предков, - отмечает Елена Полонская. – Поэтому праздник мы решили провести так, как это было принято делать на Псковской земле с древних времен. Мы попытались сделать так, чтобы наши замечательные и активные псковички смогли познакомиться, отвлечься от дел и насущных проблем и найти место хорошему настроению и радости».
 
Женщины пели, танцевали, участвовали в конкурсах в духе русских традиционных обычаев. Так, например, псковички посоревновались в конкурсе, кто быстрее накрутит веретено, заучивали старинные считалки из истории Гдовского района, исполняли частушки, гадали, дискутировали на тему, кто главный в доме хозяин - муж или жена, беседовали и знакомились.
 
А ветераны Великой Отечественной войны супруги Надежда и Михаил Жогальские станцевали танец под старинные песни, спетые руководителем фольклорного ансамбля «Скоморошина» детского центра «Надежда» Натальей Ивановой. Стоит отметить, что в прошлом году Надежда Жогальская отпраздновала 90-летний юбилей.
 
Кроме развлекательной программы для всех присутствующих был накрыт сладкий стол. Женщины пили чай и закусывали сладкой выпечки, которую специально к этому событию испекли на псковском хлебокомбинате.
 
«Это мероприятие очень сблизило нас, - сказала псковичка Елена Егорова. – До сегодняшнего дня мы, многие жительницы города, не знали друг друга. А в итоге познакомились и не хотели расходиться. Несмотря на плохую ненастную погоду, наше настроение улучшилось. Я считаю, что это даже не мероприятие, а задушевная встреча старых друзей. Спасибо большое движению «Свое!» за такой праздник, руководителю фольклорного ансамбля Наталье Ивановой за удивительные выступления, базе отдыха «Волынь» - за ароматный подарок. Надеемся, что и впредь в нашем городе будут организованы такие встречи».
 
 
Также координаторы движения «Свое!» не забыли о тех жительницах города, которые в силу своего здоровья не смогли прийти на праздник. Они поздравили их на дому и поблагодарили за то, что те заботятся о красоте своих домов, своих соседях, помогают ближним и делают прекрасные изделия своими «золотыми» руками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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