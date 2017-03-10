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Мокрый снег и дождь вновь ожидаются в Псковской области

10.03.2017 17:59 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер западных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью -1…+4, днем  +1…+6 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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