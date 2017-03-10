Мокрый снег и дождь вновь ожидаются в Псковской области

Интерактив
Политика
Недвижимость
Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер западных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью -1…+4, днем +1…+6 градусов.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей