В Великих Луках завершился отборочный этап конкурса «Ученик года-2017»

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Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
10 марта завершился отборочный этап конкурса среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Великие Луки «Ученик года - 2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации Великих Лук, в конкурсе приняли участие 14 обучающихся из разных общеобразовательных учреждений города.
В период отборочного этапа члены жюри оценили портфолио и эссе конкурсантов, обучающиеся показали свои знания на интеллектуальном конкурсе «Своя игра». По сумме мест за задания отборочного тура рейтинг участников построился следующим образом:
- Александр Горбунов, 11 класс МАОУ «Лицей №11» - 13/ 1 место;
- Виктория Бакис, 11 класс МБОУ СОШ №1 – 15 б. / 2 место;
- Владислав Маркелов, 11 класс МБОУ СОШ №2 – 15 б. / 2 место;
- Илья Фирсанов, 11 класс МБОУ СОШ №13 - 16 б./ 4 место;
- Анна Махно, 11 класс МБОУ Гимназия - 19 б. / 5 место;
- Кирилл Карпов, 11 класс МБОУ СОШ №5 – 20 б. / 6 место;
- Дмитрий Тарнаков, 10 класс МБОУ СОШ №9 - 23 б. / 7 место;
- Алина Григорьева, 11 класс МАОУ СОШ №16 – 28 б. / 8 место;
- Светлана Левченко, МБОУ СОШ №17 – 30 б. / 9 место;
- Ирина Ковальович, 11 класс МАОУ «СОШ №12» - 32 б. / 10 место;
- Мария Ильина, 11 класс МАОУ «Педагогический лицей» - 33 б. / 11 место;
- Владимир Скобелев, 11 класс МБОУ Лицей №10 - 33 б. / 11 место;
- Павел Ульянчич, 10 класс МБОУ СОШ №6 – 43 б./ 12 место.
В финал конкурса проходят обучающиеся, занявшие 5 первых мест - Александр Горбунов, Виктория Бакис, Владислав Маркелов, Илья Фирсанов и Анна Махно. Финал конкурса состоится 25 марта в ДК ЛК им. Ленина.
Источник: Псковская Лента Новостей