Сегодня: Пятница, 10 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новый вид мошенничества появился в Пскове

Новый вид мошенничества появился в Пскове

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях...38



В Великих Луках завершился отборочный этап конкурса «Ученик года-2017»

10.03.2017 17:07 ПЛН, Псков

10 марта завершился отборочный этап конкурса среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Великие Луки «Ученик года - 2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации Великих Лук, в конкурсе приняли участие 14 обучающихся из разных общеобразовательных учреждений города.

В период отборочного этапа члены жюри оценили портфолио и эссе конкурсантов,  обучающиеся показали свои знания на интеллектуальном конкурсе «Своя игра». По сумме мест за задания отборочного тура рейтинг участников построился следующим образом:

- Александр Горбунов, 11 класс МАОУ «Лицей №11» - 13/ 1 место;

- Виктория Бакис, 11 класс МБОУ СОШ №1 – 15 б. / 2 место;

- Владислав Маркелов, 11 класс МБОУ СОШ №2 – 15 б. / 2 место;

- Илья Фирсанов, 11 класс МБОУ СОШ №13 -  16 б./ 4 место;

- Анна Махно, 11 класс МБОУ Гимназия -  19 б. / 5 место;

- Кирилл Карпов, 11 класс МБОУ СОШ №5 – 20 б. / 6 место;

- Дмитрий Тарнаков, 10 класс МБОУ СОШ №9 -  23 б. / 7 место;

- Алина Григорьева, 11 класс МАОУ СОШ №16 – 28 б. / 8 место;

- Светлана Левченко, МБОУ СОШ №17 – 30 б. / 9 место;

- Ирина Ковальович, 11 класс МАОУ «СОШ №12» - 32 б. / 10 место;

- Мария Ильина, 11 класс МАОУ «Педагогический лицей» - 33 б. / 11 место;

- Владимир Скобелев, 11 класс МБОУ Лицей №10 - 33 б. / 11 место;

- Павел Ульянчич, 10 класс МБОУ СОШ №6 – 43 б./ 12 место.

В финал конкурса проходят обучающиеся, занявшие 5 первых мест - Александр Горбунов, Виктория Бакис, Владислав Маркелов, Илья Фирсанов и Анна Махно. Финал конкурса состоится 25 марта в ДК ЛК им. Ленина.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31