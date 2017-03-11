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До +6 и без осадков ожидается в Псковской области в воскресенье

11.03.2017 13:09 ПЛН, Псков

12 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет северных направлений 1-6 м/сек.
 
Температура по области: ночью -3…+2, днем +1…+6 гр. С.
 
Атмосферное давление высокое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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