Псковская Росгвардия поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником

11 марта отмечают свой профессиональный праздник сотрудники частных охранных оргнизаций.

В настоящее время, по данным Центра лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области, на территории региона трудится около 3000 работников частных охранных организаций, под охраной которых находится 4421 объект.

Работники частных охранных организаций принимают активное участие в обеспечении охраны общественного порядка, особенно при проведении массовых мероприятий.

Руководство Отдела Росгвардии поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником и желает успехов в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на территории области.

Источник: Псковская Лента Новостей