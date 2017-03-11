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Псковская Росгвардия поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником

11.03.2017 13:48 ПЛН, Псков

11 марта отмечают свой профессиональный праздник сотрудники частных охранных оргнизаций. 
 
В настоящее время, по данным Центра лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области, на территории региона трудится около 3000 работников частных охранных организаций, под охраной которых находится 4421 объект. 
 
Работники частных охранных организаций принимают активное участие в обеспечении охраны общественного порядка, особенно при проведении массовых мероприятий.
 
Руководство Отдела Росгвардии поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником и желает успехов в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на территории области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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