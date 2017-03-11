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На съемках новой «Минуты славы» Познер и Литвинова извинились перед танцором-инвалидом

11.03.2017 15:57 ПЛН, Псков

На съемках нового выпуска телешоу «Минута славы» члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым, сообщили «Газете.Ru» на «Первом канале».
 
В одном из предыдущих выпусков передачи «Минута славы» выступил танцор Евгений Смирнов, потерявший ногу в результате аварии.
 
Судьи проекта выразили восхищение его выступлением, в том числе Познер и Литвинова. Тем не менее телеведущий проголосовал против дальнейшего участия танцора в проекте, объяснив это тем, что Смирнов использовал «запрещенный прием».

Источник: Псковская Лента Новостей



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