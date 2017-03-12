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Сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник

12.03.2017 14:16 ПЛН, Псков

Сегодня сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. В этот день в 1879 году российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России. Руководство УФСИН России по Псковской области поздравляет сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником и желает здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов и достижений. 
 
Исполнение уголовных наказаний является одной из важных функций государства, направленной на охрану правопорядка и восстановление социальной справедливости. Его целью является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.
 
Сегодня в состав УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в г. Пскове и г. Великие Луки вместимостью 377 и 523 человек. Также в состав УИС Псковской области входит три колонии строгого режима с лимитом наполнения почти 4000 человек, две колонии общего режима с лимитом наполнения 1377 человек, на территории двух исправительных учреждений имеются участки колоний-поселения.
 
Кроме того, в каждом районном центре на территории области действует филиал уголовно-исполнительной инспекции, который обеспечивает исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия без изоляции от общества.
 
В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по железнодорожным и автодорожным маршрутам.
 
Руководство УФСИН России по Псковской области поздравляет всех работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником и желает здоровья, благополучия, успехов!
 
Праздничные мероприятия по случаю празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы состоятся 17 марта.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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