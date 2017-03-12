Латвия не стала направлять своих представителей на военные объекты в Псковской области

Латвия не стала направлять своих представителей на военные объекты в Псковской области, по поводу которых ранее высказывала опасения, сообщили в российском Минобороны, передает РИА Новости.

Минобороны пояснило, что пригласило латвийских военных посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, вызывавших у Латвии озабоченность. «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», - заявили представители российского военного ведомства.

Они также прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что руководство альянса в 2016 году не менее десяти раз приглашало российских наблюдателей на учения. По словам представителей Минобороны, они получили только одно подобное приглашение - на учения «Анаконда-16» в Польше. Российские инспекторы проверили район проведения учений вне рамок приглашения, причем польская сторона отказала им в предоставлении информации и ответов на вопросы.

При этом Минобороны в прошлом году не менее 30 раз приглашало представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе на V Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры-2016, форум «Армия 2016», а также лично наблюдать за действиями российских войск на учениях «Кавказ-2016».

Источник: Псковская Лента Новостей