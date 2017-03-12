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Начало недели в Псковской области будет облачным

12.03.2017 15:01 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 13 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 
 
Ветер северо-западных направлений 1-6 метров в секунду. Температура по области: ночью  -3…+2, днем  +3…+8 гр.С.
 
Атмосферное давление высокое. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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