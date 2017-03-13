ОПФР по Псковской области: Сокращены сроки выплаты средств материнского капитала

В соответствии с постановлением правительства РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отеления Пенсионного фонда России по Псковской области, если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.

Таким образом, перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

Постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

В Псковской области выдано 31 434 сертификата на материнский капитал. Из них 395 сертификатов в 2017 году.

При этом нужно отметить, что 20 098 жителей региона распорядились средствами МСК на общую сумму 6,6 млрд руб. Из них:

- 17560 чел. направили средства на улучшение жилищных условий, на сумму 6,2 млрд руб.

- 2522 чел. - на обучение детей, на сумму 69,4 млн руб.

- 16 чел. - на накопительную пенсию матери, на сумму 4,8 млн руб.

Источник: Псковская Лента Новостей