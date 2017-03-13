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Яндекс начал тестировать трансляцию ТВ-контента на своих площадках

13.03.2017 09:53 ПЛН, Псков

«Яндекс» начинает тестировать трансляцию контента телеканалов и продюсерских компаний на своих площадках, для этого интернет-компания подписала соглашения с «Первым каналом», НТВ, РЕН ТВ, Bazelevs, Amedia, «Средой», «Мосфильмом» и «Ленфильмом», сообщили «Интерфаксу» в «Яндексе».

В рамках соглашения «Яндекс» будет предоставлять свою технологическую инфраструктур для размещения и монетизации контента в интернете по рекламной модели.

«В настоящий момент с ограниченным кругом партнеров мы проводим эксперименты с онлайн ТВ: проверяем гипотезы, тестируем различные форматы рекламы, наблюдаем за аудиторией», - пояснила руководитель видеопроекторов коммерческого департамента Наталья Гришкина.

В качестве тестирования задумки «Яндекс» запустил кнопку «ТВ онлайн» на главной поисковой странице. В дальнейшем трансляция будет запущена в специальных блоках на «Яндекс.Видео» и «Кинопоиске». Также в качестве эксперимента на «Яндекс.Телепрограмме» размещены плееры телеканалов с их рекламой.

По словам Н.Гришкиной, проект направлен на поиск рекламных форматов для расширения аудитории видеоконтента и разработки схемы его монетизации, которая не будет отторгнута пользователями.

Что касается монетизации онлайн-трансляции на сайтах телеканалов, то «Яндекс» не против и такого эксперимента, однако это возможно только если владелец сайта решит включить его в рекламную сеть «Яндекса», отмечают в интернет-компании.

В настоящее время переговоры с владельцами контента, о которых идет речь, ведутся с целью развития собственных медиасервисов «Яндекса» («Яндекс.Телепрограммы», «Кинопоиска»).

По данным Mediascope на январь 2017 года, аудитория всех проектов «Яндекса» составила 52,7 млн россиян в возрасте 12-64 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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