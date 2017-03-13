Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан для поступления в ведомственные вузы

В целях подготовки кадров для подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, отдел Росгвадии по Псковской области осуществляет отбор граждан для поступления в Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, подробности об условиях поступления можно узнать по телефону: (8112) 999-020.

Источник: Псковская Лента Новостей