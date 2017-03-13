В Госдуме предложили отменить материнский капитал

Член комитета Государственной думы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей, передает RT.

Уточняется, что система поддержки предусматривает ежемесячные выплаты на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч - за двоих и 15 тысяч - за троих детей.

Как пишет «Газета.Ru», авторы инициативы предложили отменить материнский капитал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное», - сказал Сергей Вострецов.

Он добавил, что необходимо пособие, на которое можно содержать детей.

По словам Волынец, в случае если в семье больше троих усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.

Источник: Псковская Лента Новостей