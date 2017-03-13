Сегодня: Понедельник, 13 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новый вид мошенничества появился в Пскове

Новый вид мошенничества появился в Пскове

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях...44



Внезапная проверка готовности началась в подразделениях Росгвардии

13.03.2017 10:46 ПЛН, Псков

Внезапная проверка боевой готовности войск Росгвардии стартовала в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», - сообщили в Росгвардии.

Там отметили, что подобная проверка проводится впервые с момента создания нового ведомства, она начнется в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах РФ.

«Ряд органов управления, соединений, воинских частей и подразделений Росгвардии приведены в боевую готовность. В соответствии с задачами, возложенными на Росгвардию, отрабатываются вопросы проверки готовности к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями», - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. В соответствии с планами Росгвардии и произведенными боевыми расчетами для усиления охраны важных государственных объектов из состава подразделений специального назначения созданы необходимые резервы, готовые к незамедлительным действиям. Кроме того, практически отрабатываются вопросы мобилизационной подготовки.

«Своевременно проведены оповещение и сбор личного состава. Для руководства силами и средствами Росгвардии развернута необходимая система управления. На Центральном командном пункте Федеральной службы войск национальной гвардии России в круглосуточном режиме осуществляется сбор, обобщение, анализ складывающейся обстановки и контроль за действиями соединений и воинских частей. Одновременно продолжается выполнение повседневных задач по обеспечению общественной безопасности в регионах РФ», - сообщили в Росгвардии.

Там добавили, что все части и подразделения, которые привлечены к внезапной проверке боевой готовности, своевременно приступили к выполнению задач. Проведен комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам вблизи объектов, охраняемых войсками национальной гвардии России, с воинскими частями спланированы тактико-специальные учения с выходом на полигоны и в учебные центры.

В ходе учений подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии с использованием специальной и бронированной техники отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов.

«В связи с проводимой внезапной проверкой боевой готовности руководство Росгвардии обращается к владельцам автомобильного транспорта быть внимательными при движении на трассах войсковых колонн, совершающих марш в учебные центры и на полигоны», - заявили в пресс-службе ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31