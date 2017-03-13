Внезапная проверка готовности началась в подразделениях Росгвардии

Внезапная проверка боевой готовности войск Росгвардии стартовала в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», - сообщили в Росгвардии.

Там отметили, что подобная проверка проводится впервые с момента создания нового ведомства, она начнется в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах РФ.

«Ряд органов управления, соединений, воинских частей и подразделений Росгвардии приведены в боевую готовность. В соответствии с задачами, возложенными на Росгвардию, отрабатываются вопросы проверки готовности к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями», - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. В соответствии с планами Росгвардии и произведенными боевыми расчетами для усиления охраны важных государственных объектов из состава подразделений специального назначения созданы необходимые резервы, готовые к незамедлительным действиям. Кроме того, практически отрабатываются вопросы мобилизационной подготовки.

«Своевременно проведены оповещение и сбор личного состава. Для руководства силами и средствами Росгвардии развернута необходимая система управления. На Центральном командном пункте Федеральной службы войск национальной гвардии России в круглосуточном режиме осуществляется сбор, обобщение, анализ складывающейся обстановки и контроль за действиями соединений и воинских частей. Одновременно продолжается выполнение повседневных задач по обеспечению общественной безопасности в регионах РФ», - сообщили в Росгвардии.

Там добавили, что все части и подразделения, которые привлечены к внезапной проверке боевой готовности, своевременно приступили к выполнению задач. Проведен комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам вблизи объектов, охраняемых войсками национальной гвардии России, с воинскими частями спланированы тактико-специальные учения с выходом на полигоны и в учебные центры.

В ходе учений подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии с использованием специальной и бронированной техники отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов.

«В связи с проводимой внезапной проверкой боевой готовности руководство Росгвардии обращается к владельцам автомобильного транспорта быть внимательными при движении на трассах войсковых колонн, совершающих марш в учебные центры и на полигоны», - заявили в пресс-службе ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей