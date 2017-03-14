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Начать весеннее утро с ароматного чая предлагает «Покровский»

14.03.2017 14:04 ПЛН, Псков

Когда за окном весна и светлеет уже намного раньше, вместо крепкого кофе для бодрости можно начать утро с ароматного чая. Обилие вариантов чайного настроения для бодрого утра предлагает своим гостям отель «Покровский».

Для прекрасного начала дня отлично подойдет зеленый чай Passion Fruit & Mango (с кусочками ананаса, манго и лепестками розы). Его можно дополнить легким йогуртовым пирожным. Можно взбодриться также ароматным травяным чаем Choco-rooibos (с кусочками шоколада, кардамоном, корицей и черным перцем). Возможно, весна навеет желание начать свой яркий день с букета из кусочков ананаса, яблок, клубники, папайи в неповторим английском чае Garden party.

Кроме того, весной очень важно поддержать себя в форме. Для этого отель «Покровский» также приготовил варианты - начните свой день с посещения бассейна, а после подарите себе минуты наслаждения. И в этом случае есть великолепный чай, который вы оцените по достоинству - сочетание фруктового чая Baked Apple (с кусочками яблок, миндалем и корицей) с фирменным чизкейком Нью-Йорк.

Существует множество способов начать день правильно, и в отеле «Покровский» знают, как в этом преуспеть!

Приходите или заезжайте на чай - чайная карта «Покровского» удивит вас высочайшим качеством и яркой палитрой вкусов. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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