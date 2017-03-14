НТВ начинает показ нового сезона легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след»

20 марта НТВ начинает показ нового сезона легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след», где одну из главных ролей исполняет служебная собака, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников, сообщили Псковской Ленте Новостей в PR-отделе НТВ. История о сплочённой команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба, впервые вышла на экраны 13 лет назад.

Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) и следователь Екатерина Калитина (Светлана Брюханова) раскрывают мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с Мухтаром - овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей. За годы службы сотрудники ОВД стали действовать как единый слаженный механизм, в котором каждому отведена своя роль.

В продолжении сериала «Мухтар. Новый след» появятся новые актёры и герои. Следователя Максима Жарова сыграет Владимир Фекленко («Глухарь», «Игра», «Законы улиц»), а Мухтара – овчарка Воин, сменившая на этом посту пса по кличке Виват. Во время съёмок Владимиру Фекленко пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением овчарки в кадре. Владимир также успел попробовать себя в роли режиссёра: 64-ая и 65-ая серии станут его дебютом. Служебным положением воспользовался и другой главный герой. В одной из серий роль семьи Мухтара исполнила настоящая семья четвероногого артиста.

В отдел оперативников также поступят эксперт-криминалист Надежда Кострова (Надежда Анципович) и судмедэксперт Антон Лакушев (Евгений Токарев). Вместе оперативникам предстоит разобраться в деле об отравлении животных в конноспортивном клубе, найти мошенников в телелотерее и раскрыть запутанное убийство таксиста. Неизменным в сериале останется главный девиз – «добро всегда побеждает».

Отметим, в прошлом году проект «Возвращение Мухтара-2» получил статуэтку российской престижной телевизионной премии ТЭФИ, а новый сезон уже ставит свои рекорды. «Мухтар. Новый след» - это самый большой проект по количеству актёров - животных. Помимо Мухтара в кадре появятся собаки разнообразных пород, а также кошки, попугай и лошади.

Премьера сериала «Мухтар. Новый след» состоится 20 марта в 09:00.

Источник: Псковская Лента Новостей