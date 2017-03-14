Происшествия
Администрация Пскова направила в полицию заявление с просьбой привлечь к ответственности участников драки в Детском парке12
|Илья Петров (другие записи автора)
|
ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
20 марта НТВ начинает показ нового сезона легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след», где одну из главных ролей исполняет служебная собака, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников, сообщили Псковской Ленте Новостей в PR-отделе НТВ. История о сплочённой команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба, впервые вышла на экраны 13 лет назад.
Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) и следователь Екатерина Калитина (Светлана Брюханова) раскрывают мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с Мухтаром - овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей. За годы службы сотрудники ОВД стали действовать как единый слаженный механизм, в котором каждому отведена своя роль.
В продолжении сериала «Мухтар. Новый след» появятся новые актёры и герои. Следователя Максима Жарова сыграет Владимир Фекленко («Глухарь», «Игра», «Законы улиц»), а Мухтара – овчарка Воин, сменившая на этом посту пса по кличке Виват. Во время съёмок Владимиру Фекленко пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением овчарки в кадре. Владимир также успел попробовать себя в роли режиссёра: 64-ая и 65-ая серии станут его дебютом. Служебным положением воспользовался и другой главный герой. В одной из серий роль семьи Мухтара исполнила настоящая семья четвероногого артиста.
В отдел оперативников также поступят эксперт-криминалист Надежда Кострова (Надежда Анципович) и судмедэксперт Антон Лакушев (Евгений Токарев). Вместе оперативникам предстоит разобраться в деле об отравлении животных в конноспортивном клубе, найти мошенников в телелотерее и раскрыть запутанное убийство таксиста. Неизменным в сериале останется главный девиз – «добро всегда побеждает».
Отметим, в прошлом году проект «Возвращение Мухтара-2» получил статуэтку российской престижной телевизионной премии ТЭФИ, а новый сезон уже ставит свои рекорды. «Мухтар. Новый след» - это самый большой проект по количеству актёров - животных. Помимо Мухтара в кадре появятся собаки разнообразных пород, а также кошки, попугай и лошади.
Премьера сериала «Мухтар. Новый след» состоится 20 марта в 09:00.
Источник: Псковская Лента Новостей