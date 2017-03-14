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День открытых дверей состоится в псковском Роспотребнадзоре 15 марта

14.03.2017 11:46 ПЛН, Псков

День открытых дверей состоится в псковском Роспотребнадзоре 15 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Защита прав потребителей» в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.
 
 
С 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Гоголя, 17 (3 этаж, кабинеты №№ 11, 12, 13) будет вестись прием граждан по любым вопросам. К участию в акции приглашаются все желающие.
 
Кроме того, подать обращения в ведомство можно через сайт в электронном виде. Этой возможностью чаще всего и пользуются жители Псковской области. Реже - по почте или приносят жалобы самостоятельно. 
 
Телефоны для справок: 62-25-03, 62-24-77. Получить консультацию могут жители всех районов Псковской области.
 
Также специалисты проводят онлайн-консультирование через государственный информационный ресурс защиты прав потребителей.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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