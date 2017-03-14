Внимательно читать квитанции в химчистке советуют псковичам в Роспотребнадзоре

Внимательно читать квитанции в химчистке советуют псковичам в Роспотребнадзоре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Защита прав потребителей» в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По ее словам, чаще всего люди жалуются на качество сложно-технического товара - любой техники и даже автомобилей. Что касается услуг, то неудовлетворительными оказываются бытовые услуги.

Недавний случай - потребитель сдал пуховик в химчистку и его испортили: оплавилась молния, фурнитура. По закону химчистка должна либо заменить точно такой же вещью испорченный пуховик, либо возместить ущерб в двукратном размере от стоимости вещи. Нюанс заключается в том, что часто потребитель, подписывая квитанцию при сдаче вещи, не вчитывается, а в ней может прописываться очень низкая стоимость вещи. В связи с этим представители Роспотребнадзора рекомендуют читать внимательно любые квитанции, а не просто расписаться в них, указывать, с чем не согласны. Например, со степенью изношенности вещи при сдаче в химчистку.

Псковичи, заметила Ольга Кольцова, стали чаще обращаться в ведомство с жалобами, чаще использовать интернет-ресурсы, грамотность потребителей в Псковской области выросла. Кроме того, часто звонят в управление за консультацией, уже обладая какими-то знаниями. «Работать стало труднее, но интереснее», - отметила она.

Источник: Псковская Лента Новостей