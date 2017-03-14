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Более 1 тонны продукции забраковал псковский Роспотребнадзор в 2016 году

14.03.2017 12:15 ПЛН, Псков

1157 кг продукции забраковал псковский Роспотребнадзор в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Защита прав потребителей» в пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.
 
 
В случае, если продукция была забракована, она подлежала снятию с реализации. Преимущественного, это мясо, овощи и молочная продукция.
 
От населения в минувшем году поступило 108 жалоб на качество продуктов, 47 из них подтвердились.
 
По санитарно-химическим показателям были проведены 200 проб и исследований продуктов, 0,9% из оказались неудовлетворительными. Преимущественного, это превышение нитратов в овощах, фруктах, бахчевых культурах.
 
По микробиологическим показателям были проведены более 13 тысяч проверок. 5,6% из всех проб неудовлетворительные. «Все это среднероссийские показатели», - отметила Жанна Брябрина.
 
По группам продуктов - чаще всего ненадлежащего качества реализуют молоко и молочные продукты (более 9% всех неудовлетворительных проб), кулинарные изделия, мясо и мясные продукты, птицу и консервы.
 
В 6% проб молочной продукции были обнаружены признаки фальсификации растительными жирами. Правда, вся эта продукция выработана не на территории Псковской области, а в других субъектах РФ. В частности, была обнаружена некачественная по микробиологическим показателям продукция из Белоруссии.
 
Кроме того, в соседних регионах также были выявлены нарушения в продукции Гдовского, Пушкиногорского, Великолукского и Порховского молочных заводов. Правда, проверки псковских специалистов не подтвердили эту информацию.
 
Жанна Брябрина призывает потребителей внимательно читать состав продукции, маркировку на сроке хранения продукта, обращать внимание на наличие маркировочных ярлыков и условия реализации продукта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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