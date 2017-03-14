18 марта в Пскове пройдут праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Псковичей приглашают посетить праздничные гуляния «Мы вместе!». 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей