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Аркадий Мурылев по поводу «Магеллана» в Пскове: Что тут обсуждать? Стоит на законных основаниях

14.03.2017 14:01 ПЛН, Псков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев надеется, что шумиха вокруг псковского рынка «Магеллан» утихнет, вопрос разрешится. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
 
 
«Что тут обсуждать? Стоит на законным основаниях», - отметил он.
 
Аркадий Мурылев отметил, что собственники здания готовы изменить архитектурный его вид. Готов масштабный проект, предлагается сменить крышу, сделать отдельные павильоны внутри рынка. «Этот проект впишется в общую архитектуру», - уверен бизнес-омбудсмен.
 
Проект здания
 
Он также убежден, что муниципальные власти вправе сами законодательно установить сроки, в течение которых предпринимателя не нужно менять внешний облик своих торговых точек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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