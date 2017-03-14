Аркадий Мурылев по поводу «Магеллана» в Пскове: Что тут обсуждать? Стоит на законных основаниях

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев надеется, что шумиха вокруг псковского рынка «Магеллан» утихнет, вопрос разрешится. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Что тут обсуждать? Стоит на законным основаниях», - отметил он.

собственники здания готовы изменить архитектурный его вид. Готов масштабный проект, предлагается сменить крышу, сделать отдельные павильоны внутри рынка. «Этот проект впишется в общую архитектуру», - уверен бизнес-омбудсмен. Аркадий Мурылев отметил, что. Готов масштабный проект, предлагается сменить крышу, сделать отдельные павильоны внутри рынка. «Этот проект впишется в общую архитектуру», - уверен бизнес-омбудсмен.

Проект здания

Он также убежден, что муниципальные власти вправе сами законодательно установить сроки, в течение которых предпринимателя не нужно менять внешний облик своих торговых точек.

Источник: Псковская Лента Новостей