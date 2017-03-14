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В Великих Луках состоится день правового просвещения и правовой помощи

14.03.2017 14:26 ПЛН, Псков

16 марта в Великих Луках состоится день правового просвещения и правовой помощи. Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» совместно с «Центром устойчивого развития» при поддержке Нотариальной палаты Псковской области проведут информационный день для жителей Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в начале мероприятия нотариус проведет лекцию на тему «Дарение, наследование, завещание» и ответит на вопросы участников, затем юристы проведут индивидуальные консультации социально-незащищенных граждан по различным вопросам.

Мероприятие состоится с 12.00 до 15.00 часов по адресу ул. Зверева д. 29 (Дом Культуры имени Ленинского Комсомола).

Дополнительная информация по телефону: 8953 235 67 67.

Отметим, что мероприятие состоится в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане, проживающие в малых городах и сельской местности. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей



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