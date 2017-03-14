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С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном сайте
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
16 марта в Великих Луках состоится день правового просвещения и правовой помощи. Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» совместно с «Центром устойчивого развития» при поддержке Нотариальной палаты Псковской области проведут информационный день для жителей Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в начале мероприятия нотариус проведет лекцию на тему «Дарение, наследование, завещание» и ответит на вопросы участников, затем юристы проведут индивидуальные консультации социально-незащищенных граждан по различным вопросам.
Мероприятие состоится с 12.00 до 15.00 часов по адресу ул. Зверева д. 29 (Дом Культуры имени Ленинского Комсомола).
Дополнительная информация по телефону: 8953 235 67 67.
Отметим, что мероприятие состоится в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане, проживающие в малых городах и сельской местности. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области».
Источник: Псковская Лента Новостей