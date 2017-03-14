22 марта в гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа члены профсоюзов могут бесплатно проверить качество питьевой воды

22 марта гидрохимическая лаборатория Псковского облсовпрофа проводит акцию «День открытых дверей», посвященную Всемирному дню водных ресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в этот день члены профсоюзов могут бесплатно проверить качество используемой питьевой воды по основным показателям (содержание общего железа, общая жесткость и содержание гидрокарбонат-ионов), ухудшающим качество питьевой воды на территории Псковской области.

Для этого необходимо доставить в лабораторию пробу воды в объеме 0,5 литра. Проба должна быть отобрана в стеклянную или пластиковую тару. Емкость необходимо тщательно вымыть, дважды ополоснуть исследуемой водой и набрать пробу «с переливом».

Часы приема проб 22 марта с 12.00 до 15.00 в здании СОП Псковский облсовпроф по адресу: Псков, ул. Советская, д. 15, каб. 53. Информация по телефону: 72-75-41, 72-85-20.

Добавим, что акция пройдет в рамках Года экологии. Во время ее проведения будет предоставлена информация о деятельности гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа.

Источник: Псковская Лента Новостей