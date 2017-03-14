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22 марта в гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа члены профсоюзов могут бесплатно проверить качество питьевой воды

14.03.2017 14:31 ПЛН, Псков

22 марта гидрохимическая лаборатория Псковского облсовпрофа проводит акцию «День открытых дверей», посвященную Всемирному дню водных ресурсов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в этот день члены профсоюзов могут бесплатно проверить качество используемой питьевой воды по основным показателям (содержание общего железа, общая жесткость и содержание гидрокарбонат-ионов), ухудшающим качество питьевой воды на территории Псковской области.
 
Для этого необходимо доставить в лабораторию пробу воды в объеме 0,5 литра. Проба должна быть отобрана в стеклянную или пластиковую тару. Емкость необходимо тщательно вымыть, дважды ополоснуть исследуемой водой и набрать пробу «с переливом».
 
Часы приема проб 22 марта с 12.00 до 15.00 в здании СОП Псковский облсовпроф по адресу: Псков, ул. Советская, д. 15, каб. 53. Информация по телефону: 72-75-41, 72-85-20.
 
Добавим, что акция пройдет в рамках Года экологии. Во время ее проведения будет предоставлена информация о деятельности гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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