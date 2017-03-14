Работающие россияне остаются бедными - Голодец

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С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном сайте
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что россияне остаются бедными при наличии работы, назвав это уникальным явлением, передает «Газета.Ru».
«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные», - сказала она на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса.
Голодец уточнила, что в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. руб. (МРОТ. - «Газета.Ru»)».
«Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться на несколько другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», - подчеркнула вице-премьер.
Она также обратила внимание на то, что на уровне МРОТ работают 4,9 млн граждан страны.
«О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги», - заключила Голодец.
Источник: Псковская Лента Новостей