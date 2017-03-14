Работающие россияне остаются бедными - Голодец

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что россияне остаются бедными при наличии работы, назвав это уникальным явлением, передает «Газета.Ru».

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные», - сказала она на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Голодец уточнила, что в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. руб. (МРОТ. - «Газета.Ru»)».

«Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться на несколько другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», - подчеркнула вице-премьер.

Она также обратила внимание на то, что на уровне МРОТ работают 4,9 млн граждан страны.

«О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги», - заключила Голодец.

Источник: Псковская Лента Новостей