Октябрьская железная дорога готовится к пропуску весенних и ливневых вод

Ежегодно в зоне ответственности Октябрьской магистрали проводятся организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта в условиях возможного паводка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Подготовку сооружений и объектов транспортной инфраструктуры к пропуску весенних и ливневых вод железнодорожники начали в феврале. Для оперативной работы на дороге формируется 28 противоразмывных поездов из 105 подвижных единиц и 1 думпкарная вертушка из 30 полувагонов. Большое внимание уделяется отработке действий по ликвидации последствий паводка – проводятся учения по развёртыванию противоразмывных поездов и мобилизации работников.

В плановом порядке ведется вскрытие водоотводов от стрелочных переводов, вскрытие и очистка водоотводов от земляного полотна и другие работы по его укреплению.

На территории дороги определены потенциально опасные места, на которых в период интенсивного таяния снега и ливневых дождей возможен размыв земляного полотна. На этих участках, а их более 600, запланированы мероприятия по контролю изменения параметров рельсовой колеи, также постоянно проводится анализ результатов проходов вагонов-путеизмерителей железнодорожного полотна.

Особое внимание уделяется уровню воды в реках, находящихся в зоне деятельности дороги. Начиная с 25 марта, будут проводиться ежедневные замеры уровня рек.

Источник: Псковская Лента Новостей