В Промежицах завтра установят Поклонный крест памяти Николая II и цесаревича Алексея

Завтра, 15 марта, в Промежицах состоится установка и освящение Поклонного креста памяти царя Николая II и цесаревича Алексея к 100-летию со дня вынужденного отречения от престола государя Николая.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов, мероприятие пройдет по инициативе фонда содействия сохранению и развитию русской и восточно-христианской культуры, фонда Владимира Храброго (Москва) при поддержке администрации города Пскова, прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского, Псковской региональной общественной организации «Историческая память».

«Место установки креста выбрано неслучайно. В 1903 году император с императрицей приезжали в город Псков, были в этом храме. Благодарные псковичи уже в 1906 году построили там звонницу, которая сейчас в стадии реконструкции. Возле этой звонницы и будет установлен Поклонный крест», - пояснил Павел Дроздов.

Начало мероприятия в 12.00. Планируется, что участие в нем примет настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор.

Источник: Псковская Лента Новостей