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В Промежицах завтра установят Поклонный крест памяти Николая II и цесаревича Алексея

14.03.2017 14:59 ПЛН, Псков

Завтра, 15 марта, в Промежицах состоится установка и освящение Поклонного креста памяти царя Николая II и цесаревича Алексея к 100-летию со дня вынужденного отречения от престола государя Николая.
 
Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов, мероприятие пройдет по инициативе фонда содействия сохранению и развитию русской и восточно-христианской культуры, фонда Владимира Храброго (Москва) при поддержке администрации города Пскова, прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского, Псковской региональной общественной организации «Историческая память». 
 
«Место установки креста выбрано неслучайно. В 1903 году император с императрицей приезжали в город Псков, были в этом храме. Благодарные псковичи уже в 1906 году построили там звонницу, которая сейчас в стадии реконструкции. Возле этой звонницы и будет установлен Поклонный крест», - пояснил Павел Дроздов.
 
Начало мероприятия в 12.00. Планируется, что участие в нем примет настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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