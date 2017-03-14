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Ветеран педагогического труда Тамара Лебедева отмечает 65-летие

14.03.2017 15:09 ПЛН, Псков

15 марта исполняется 65 лет ветерану педагогического труда Тамаре Лебедевой.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств, Тамара Лебедева - выпускница Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. В 1975 году начала свою педагогическую деятельность в Псковском областном училище культуры, где преподавала библиотечные дисциплины и историю края. В разные годы Тамара Лебедева возглавляла методическую комиссию «Библиотековедение», была заведующей отделением колледжа культуры и искусства, заместителем директора по учебной работе, в течение нескольких лет выполняла обязанности заместителя директора по учебной работе, а затем и директора филиала Санкт-Петербургского института культуры и искусств.
 
Тамара Лебедева – высокопрофессиональный специалист, она внесла существенный вклад в содержание образования повышение качества подготовки выпускников колледжа искусств. Преподаватели и выпускники вспоминают о ней как о духовно богатом, честном и высоко порядочном человеке.
 
Награждена Благодарственными письмами, Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», медалью-орденом «За заслуги пред Отечеством» II степени.
 
С 2012 года Т. Лебедева находится на заслуженном отдыхе, воспитывает внучку.
 
Коллектив колледжа искусств от всей души поздравляет Тамару Лебедеву с юбилеем, желает здоровья, благополучия, хорошего весеннего настроения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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