Ветеран педагогического труда Тамара Лебедева отмечает 65-летие

15 марта исполняется 65 лет ветерану педагогического труда Тамаре Лебедевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств, Тамара Лебедева - выпускница Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. В 1975 году начала свою педагогическую деятельность в Псковском областном училище культуры, где преподавала библиотечные дисциплины и историю края. В разные годы Тамара Лебедева возглавляла методическую комиссию «Библиотековедение», была заведующей отделением колледжа культуры и искусства, заместителем директора по учебной работе, в течение нескольких лет выполняла обязанности заместителя директора по учебной работе, а затем и директора филиала Санкт-Петербургского института культуры и искусств.

Тамара Лебедева – высокопрофессиональный специалист, она внесла существенный вклад в содержание образования повышение качества подготовки выпускников колледжа искусств. Преподаватели и выпускники вспоминают о ней как о духовно богатом, честном и высоко порядочном человеке.

Награждена Благодарственными письмами, Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», медалью-орденом «За заслуги пред Отечеством» II степени.

С 2012 года Т. Лебедева находится на заслуженном отдыхе, воспитывает внучку.

Коллектив колледжа искусств от всей души поздравляет Тамару Лебедеву с юбилеем, желает здоровья, благополучия, хорошего весеннего настроения.

Источник: Псковская Лента Новостей