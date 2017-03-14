Псковский облсовпроф поможет членам профсоюзов в судебных спорах в сфере ЖКХ и по другим вопросам

Псковский облсовпроф поможет членам профсоюзов в судебных спорах в сфере ЖКХ и по другим вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, Инспекция труда Псковского облсовпрофа будет оказывать членам профсоюзов правовую помощь при разрешении судебных споров по следующим категориям:

- споры с управляющими организациями по взысканию ущерба, причиняемого жилым помещениям;

- споры с застройщиками об устранении недостатков объектов долевого строительства в период гарантийного срока;

- споры об изменении кадастровой стоимости жилых помещения для определения размера налога на имущество физических лиц;

- иные категории споров, вытекающие из сферы ЖКХ.

По информации руководителя Инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрея Стегния, данные категории споров имеют достаточно распространенный характер, и поскольку они напрямую затрагивают интересы членов профсоюза, было принято решение оказывать гражданам правовую помощь при их разрешении в судах.

Андрей Стегний подробно разъяснил, какими нормами будет руководствоваться Инспекция труда при защите интересов членов профсоюза по указанным категориям споров.

Так, относительно споров с управляющими организациями по взысканию с них ущерба, причиняемого жилым помещениям, Андрей Стегний отметил, случаи когда в многоквартирном жилом доме протекает крыша, прорываются стояки, радиаторы и т. д. возникают довольно часто. Следствием данных аварий, как правило, является причинение ущерба жилым помещениям, а также имуществу, находящемуся в них.

В большинстве случаев при возникновении споров о взыскании причиненного ущерба жилым помещениям, имуществу, а также стоимости восстановительного ремонта жилых помещений суды встают на сторону жильцов и принимают решения о взыскании этих сумм с управляющих организаций, поскольку удается доказать, что аварии происходят не по вине жильцов, а в связи с тем, что управляющие организации ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491. Из содержания указанных Правил следует, что если собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ управления многоквартирным домом путем заключения соответствующего договора управления с управляющей организацией, то она должна поддерживать общее имущество в многоквартирном доме в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни, здоровья и имущества проживающих в нем жителей. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Что касается споров с застройщиками об устранении недостатков объектов долевого строительства, то они также достаточно широко распространены: люди, приобретая квартиры в строящихся домах, после приемки их от застройщика обнаруживают много недостатков – некачественно выполненных строительных и ремонтных работ.

«Права лиц, приобретающих жилые помещения в строящихся домах, регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Статья 7 данного Закона устанавливает, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям», — пояснил руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в настоящей статье обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

«На практике далеко не всегда застройщики в полном объеме устраняют выявленные недостатки, и приходится в судебном порядке требовать от них безвозмездного устранения этих недостатков либо, что более распространено – взыскивать стоимость устранения недостатков, рассчитанную по экспертному заключению», - рассказал Андрей Стегний.

Также правовые инспекторы готовы помочь членам профсоюзов в вопросах определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Как напомнил руководитель Инспекции труда, кадастровая стоимость определяется субъектом Российской Федерации. Но на практике возникают случаи, когда она может быть изменена на основании экспертного заключения по решению суда.

«Налоговым кодексом РФ закреплено, что собственники квартир, жилых домов и иных объектов недвижимости обязаны платить налог на имущество физических лиц, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости данных объектов недвижимого имущества. Данные судебные споры позволят в конечном итоге снизить величину уплачиваемого физическим лицом налога на имущество», - подчеркнул Андрей Стегний.

За получением правовой помощи члены профсоюзов могут обращаться в Псковский облсовпроф по адресу: Псков, ул. Советская, д. 15, каб. 33. Телефон: 62-18-21.

Источник: Псковская Лента Новостей