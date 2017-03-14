Сегодня: Вторник, 14 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новый вид мошенничества появился в Пскове

Новый вид мошенничества появился в Пскове

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях...45



В плюсской больнице пациентов лечили просроченными наркотиками

14.03.2017 15:50 ПЛН, Псков

В деятельности филиала «Плюсский» ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница» установлен ряд нарушений законодательства, регулирующего порядок хранения и списания наркотических лекарственных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Плюсского района.

При осмотре лекарственных препаратов в терапевтическом отделении и отделении скорой помощи лечебного учреждения выявлен факт хранения лекарственных средств, с истекшим сроком годности, подлежащих уничтожению.

Как установлено, указанное лекарственное средство, являющееся наркотическим, применялось при лечении граждан.

В целях устранения грубейших нарушений закона прокуратура района внесла представление в адрес главного врача ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница».

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31