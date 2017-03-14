В плюсской больнице пациентов лечили просроченными наркотиками

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С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном сайте
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
В деятельности филиала «Плюсский» ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница» установлен ряд нарушений законодательства, регулирующего порядок хранения и списания наркотических лекарственных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Плюсского района.
При осмотре лекарственных препаратов в терапевтическом отделении и отделении скорой помощи лечебного учреждения выявлен факт хранения лекарственных средств, с истекшим сроком годности, подлежащих уничтожению.
Как установлено, указанное лекарственное средство, являющееся наркотическим, применялось при лечении граждан.
В целях устранения грубейших нарушений закона прокуратура района внесла представление в адрес главного врача ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница».
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.
Источник: Псковская Лента Новостей