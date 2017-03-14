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Псковские активисты ОНФ обсудили задачи проекта «Формирование комфортной городской среды»

14.03.2017 19:14 ПЛН, Псков

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области прошло обсуждение итогов семинара по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», прошедшего в Казани 6-7 марта. Псковскую область на нем представлял сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский. О реализации проекта в регионе и о роли активистов Народного фронта он рассказал общественникам, представителям администрации Пскова и журналистам, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство парков и скверов, городских зон отдыха, а также дворовых территорий. Он будет реализовываться пять лет – с 2017 г. по 2022 г.

«Проект нацелен на вовлечение граждан в процесс благоустройства своих дворов и городских зон отдыха. Активисты Народного фронта будут взаимодействовать с гражданами, совместно выявлять проблемы и предлагать решения в виде конкретных инициатив по благоустройству. Основная задача регионального отделения ОНФ – привлечь к участию в проекте как можно больше граждан, чтобы жители сами решали, как благоустроить свой двор или городской сквер», – отметил Всеволод Козловский.

Участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области стали населенные пункты с численностью населения свыше 1 тыс. человек. «Региону выделено около 138 млн руб. Надо постараться реализовать мероприятия по благоустройству так, чтобы жителям было удобно, комфортно», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Григорий Турчин напомнил о проведенном общественниками летом прошлого года мониторинге состояния детских игровых и спортивных площадок во дворах и зонах отдыха, результаты которого оказались неутешительными: большинство конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Мы направим запросы во все муниципалитеты региона о предоставлении планов благоустройства территорий как общего пользования, так и дворовых. В каждом муниципалитете с помощью активистов Народного фронта предполагается контролировать ход выполнения мероприятий по благоустройству дворов и городских пространств, а также вносить предложения граждан в данной сфере. Кроме того, мы намерены наладить тесное взаимодействие с муниципальными депутатами, а также ввести активистов ОНФ в муниципальные комиссии по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, скверов, парков, зон отдыха», – добавил Турчин.

Во время обсуждения темы были выдвинуты инициативы о распространении брошюр и методичек, где пошагово прописан механизм участия граждан в проекте, в социальных и образовательных учреждениях, в общественных и молодежных организациях региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



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