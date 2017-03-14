По факту смерти женщины в Новоржевском районе проводится ведомственная проверка

В связи со смертью 5 марта жительницы деревни Старый двор Новоржевского района проводится внеплановая ведомственная проверка, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Он отметил, что на данный момент известно, что 5 марта около 20.00 в скорую помощь поступил вызов от соседей пожилой женщины, которая в этот вечер почувствовала себя плохо. Согласно аудиозаписи, у пациентки наблюдались симптомы острой сосудистой патологии. В данном случае женщине была показана экстренная медицинская помощь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

По словам Игоря Потапова, бригада скорой медицинской помощи Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы выехала по указанному адресу, но не смогла проехать по разбитой весенней дороге и вернулась на станцию. При этом фельдшер выездной бригады не предпринял необходимых действий, которых требует соответствующая инструкция: не сообщил о случившемся ни в администрацию больницы, ни в администрацию Новоржевского филиала больницы, ни в Единую диспетчерскую службу.

«Давать однозначную оценку действиям бригады скорой помощи пока рано, но очевидно, что факт нарушения инструкции фельдшером налицо», - сказал Игорь Потапов и добавил, что по результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и виновные будут наказаны.

От имени Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и администрации Пушкиногорской межрайонной больницы Игорь Потапов выразил искренние соболезнования родственникам скончавшейся женщины. «К сожалению, пациента не вернуть, но хочется думать, что из этого случая все сделают правильные выводы», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей