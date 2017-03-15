Росалкогольрегулирование будет преобразовано в Росалкогольтабакрегулирование

Росалкогольрегулирование (РАР) подготовило проект указа президента о преобразовании службы в Росалкогольтабакрегулирование (предположительно, РАТР). Документ еще не направлен на согласование в ведомства, уточнил источник «Известий».

Чиновники РАР написали проект указа президента «Вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков» (копия есть в распоряжении «Известий»). Из него следует, что служба по регулированию алкогольного рынка преобразуется в службу по регулированию алкогольного и табачного рынков. На нее будут возложены «функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере».

Из проекта указа также следует, что выработка и реализация госполитики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота табачной продукции передаются Минфину, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции Минсельхоза. В пояснительной записке к проекту говорится, что документ разработан в рамках реализации поручения правительства и выполнения указания президента.

Источник: Псковская Лента Новостей