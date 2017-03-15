Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Форум предпринимателей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новый вид мошенничества появился в Пскове

Новый вид мошенничества появился в Пскове

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях...46



Росалкогольрегулирование будет преобразовано в Росалкогольтабакрегулирование

15.03.2017 08:56 ПЛН, Псков

Росалкогольрегулирование (РАР) подготовило проект указа президента о преобразовании службы в Росалкогольтабакрегулирование (предположительно, РАТР). Документ еще не направлен на согласование в ведомства, уточнил источник «Известий».

Чиновники РАР написали проект указа президента «Вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков» (копия есть в распоряжении «Известий»). Из него следует, что служба по регулированию алкогольного рынка преобразуется в службу по регулированию алкогольного и табачного рынков. На нее будут возложены «функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере».

Из проекта указа также следует, что выработка и реализация госполитики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота табачной продукции передаются Минфину, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции Минсельхоза. В пояснительной записке к проекту говорится, что документ разработан в рамках реализации поручения правительства и выполнения указания президента.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31