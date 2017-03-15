Росалкогольрегулирование будет преобразовано в Росалкогольтабакрегулирование

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Росалкогольрегулирование (РАР) подготовило проект указа президента о преобразовании службы в Росалкогольтабакрегулирование (предположительно, РАТР). Документ еще не направлен на согласование в ведомства, уточнил источник «Известий».
Чиновники РАР написали проект указа президента «Вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков» (копия есть в распоряжении «Известий»). Из него следует, что служба по регулированию алкогольного рынка преобразуется в службу по регулированию алкогольного и табачного рынков. На нее будут возложены «функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере».
Из проекта указа также следует, что выработка и реализация госполитики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота табачной продукции передаются Минфину, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции Минсельхоза. В пояснительной записке к проекту говорится, что документ разработан в рамках реализации поручения правительства и выполнения указания президента.
Источник: Псковская Лента Новостей