СК возбудил дело за завышение оклада главе «Почты России» в восемь раз

|Илья Петров (другие записи автора)
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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая подозревается в восьмикратном завышении оклада генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову, пишет «Газета.ру».
«Так, следствием установлено, что в марте 2014 года руководством Минкомсвязи России Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с генеральным директором подведомственного министерству ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП «Почта России», - говорится в тексте официального сообщения.
Таким образом, в апреле 2015 года Страшнов получил вознаграждение в размере 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн руб., в июне 2015 года ему была начислено вознаграждение за 2014 год на сумму не менее 82 млн руб., а в период 2014-2015 годов была необоснованно начислена зарплата на сумму не менее 46 млн руб.
По данному факту было открыто уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
Ранее сообщалось, что прокуратура нашла многомиллионные злоупотребления в «Почте России».
Источник: Псковская Лента Новостей