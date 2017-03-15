Михаил Шмырев: Горжусь, что я - коренной великолучанин

Депутат любого уровня по определению должен являть­ся лидером во всех делах и начинаниях. Ведь прежде чем увлечь людей какой-то идеей, именно лидер показывает лич­ный пример, воодушевляя и направляя.

Жителям заречной части города Великие Луки в этом смысле повезло. Их депутат городской Думы Михаил Шмырев меньше всего стремится просто плыть по течению, активно участвуя во всех процессах, вме­шиваясь в них при необходимости и уверенно направляя.

И первое слагаемое здесь - ак­тивная жизненная позиция. Когда попросту не получается находиться в стороне, постоянно оказываясь в самой гуще дел и событий.

Тепло пришло вовремя

Вспомним, например, историю с двумя домами, которые отаплива­ла до поры до времени котельная молочного комбината, а потом пе­рестала. Не место сейчас влезать в подробности и давать оценки: а как это, бросить отапливать жилые дома как раз перед самым разгаром отопительного сезона.

Гораздо важнее, что люди всех этих политических хитросплетений на себе нисколько не почувствова­ли. Администрация города опера­тивно подключила брошенные дома к муниципальной котельной, а фир­ма «Газстрой», возглавляемая М. Шмыревым, за считанные недели провела теплотрассу.

– Михаил Борисович, были ли сомнения, что успеете в срок? Понимали ли, на что идете, когда брались за такой, скажем так, ре­зонансный заказ?

– Сомнений точно не было. Мы специализируемся на строитель­стве инженерных сетей, поэтому знали, что справимся.

К тому же на каждом участке ра­боты люди прекрасно понимали, что должны помочь великолучанам, и трудились с полной отдачей. Ни­кого ни подгонять было не нужно, ни будоражить. Люди просто честно делали свою работу, что мне как ру­ководителю фирмы было вдвойне приятно.

Вообще, великолучане - большие патриоты своего города, и это всегда следует учитывать. Когда люди по­нимают, что работают ради дела, что их труд действительно важен для общества, то есть в наличии и трудо­вой подъем, и искренняя заинтере­сованность в конечном результате.

– Считаете, что даже к простым исполнителям никогда не должно быть отношения как к простым исполнителям?

– Конечно. Наши люди умеют ра­ботать. Хватает и подлинных про­фессионалов своего дела. И если с ними говорить по-человечески, объ­яснять, зачем и для чего они трудят­ся, то результат выглядит достойно.

Ту же теплотрассу до жилых до­мов на ул. Золотковской фирма про­вела за считанные недели, с опере­жением графика. Люди понимали, что должны помочь горожанам, своим же землякам и уговоры были из­лишними.

Внешне все выглядело следу­ющим образом. Администрация приняла принципиальное решение взять дома молочного комбината на обслуживание своей котельной. Те­плосети обратились к нам как к под­рядной фирме. Мы в кратчайшие сроки, за две недели, построили теплотрассу.

Но одновременно нужно пом­нить и о человеческом факторе. О том нашем самом важном и самом главном ресурсе. Люди трудились на строительстве с душевным подъ­ёмом, что очень радует.

В юбилейные дни

И эти слова об уважении великолучан для Михаила Шмырева не какая-то поза или отрепетированная пра­вильная маска. Когда Великие Луки только начали готовиться к предстоящему 850-летию и встал вопрос, о том, кто и чем может помочь, то де­путат и предприниматель Шмырёв был в первых рядах.

– Вначале укладывали тротуар­ную плитку на одном берегу Ловати, у Вечного огня, - рассказывает он. - На следующий год укладывали плитку возле военкомата.

– Финансировал работы город или «Газстрой»?

– Всем дела хватило. И город средства выделял, и мы сами свои деньги добавляли, когда чего-то не хватало. Понимали, что в таком большом деле нельзя делиться и высчитывать, кто сколько вложил, а нужно идти и делать то, что тре­буется.

Вообще, хотел бы сказать, что наша фирма восприняла свою причастность к подготовке юбилейных мероприятий, к благоустройству го­рода как большую честь для себя.

Конечно, мы не могли сделать целый новый сквер или благоустро­ить за собственные средства целый парк, как это делали крупные пред­приятия вроде «ЗЭТО» или «Вел- маша», всё-таки наши финансовые возможности куда скромнее. Но вот уже то, что было в наших силах, было сделано именно с радостью и искренней готовностью поучаство­вать.

- У памятника Виноградову тоже трудились работники вашей фирмы?

– Да. Всегда проходя там, неволь­но останавливаюсь, думаю: а ведь это «Газстрой» благоустроил терри­торию и невольно гордость на душе появляется. Знаю от рабочих, что и у них похожие чувства возникают.

– А как появилась идея дом на ул. Горной, 6 сделать с юбилей­ной надписью на торце?

К юбилею готовились, вот и по­явилась такая идея. Появилась сра­зу, и сомнений там не было.

Та десятиэтажка - коммерческое жильё. Проект в целом оказался успешным. Витебский ДСК постав­лял панели, осуществлял сборку, а мы вели остальные работы. Думаю, всё вышло успешно ещё и потому, что мы не просто очередной дом строили, но и старались, чтобы к юбилейной дате Великие Луки по­лучили еще одно красивое здание, в котором не только жить хорошо, комфортно, но и посмотреть на него приятно.

Считаю, что надпись на доме ре­ально украсила и его, и весь микрорайон. Во всяком случае, мы все старались, прежде всего, дать горо­ду что-то красивое, душевное. Свой вклад в юбилей внести.

Вперед с единой командой

Помимо участия в общегородских проектах, М. Шмырев считает своим долгом постоянно помогать людям. Он часто даже не выносит вопросы, с которыми к нему обра­щаются избиратели, на уровень Ад­министрации города или городской Думы.

- Что могу сам сделать, то сразу делаю, - говорит Михаил Шмырев.

Машину песка привезти или по­сильную спонсорскую помощь кому- то оказать. Во-первых, если просьба по силам, то зачем откладывать? А во-вторых, так быстрее получается. И люди конкретный результат видят, и я сам.

– Михаил Борисович, как счита­ете, в Великих Луках выстроена работоспособная система обсуж­дений вопросов и принятия ре­шений?

– Полностью поддерживаю то, что вектор развития всех сфер жизнеде­ятельности задаёт единая команда во главе с Николаем Николаевичем Козловским. Мы, депутаты, действу­ем каждый в своём округе, аккуму­лируем проблемы, а глава города при нашей поддержке определяет приоритеты и основные направле­ния пути.

Считаю это правильным подхо­дом во всех отношениях. Если каж­дый будет тянуть одеяло на себя, то большого толку от такого распыле­ния сил и средств не будет.

Практика долгосрочных целевых программ, которые четко обозна­чают очерёдность благоустройства территорий и многое другое, с тече­нием времени лишь ещё раз дока­зывают свою эффективность.

Общение - второе дыхание

Прямо в разгар разговора с М. Шмыревым раздался телефонный звонок. Своего депутата искали из подшефного общества слепых.

– О чём вопрос? - говорил депутат в трубку. - Помогу. Сейчас подъеду.

– И так каждый день, - объясняет Михаил Шмырев, - С одним бо­лее-менее разберёшься, как уже что-то другое на подходе. Такое же срочное и неотложное.

– Не возникают ли иногда мыс­ли всё бросить и пожить поспо­койнее?

У депутата есть свой круг обя­занностей, и их нужно выполнять в обязательном порядке. И потом, «всё бросить» - это значит бросить людей, которые в тебя поверили, которые на тебя надеются? Так нельзя. Обращения людей, наобо­рот, придают новые силы. Общаясь с людьми, а великолучане - очень талантливые, патриотичные и хоро­шие люди, только второе дыхание получаешь.

Я горжусь, что я - коренной великолучанин. И вдвойне горжусь, когда для родного города удаётся сделать что-то полезное и важное. Что по возможностям и буду всегда делать.

Андрей Канавщиков

Источник: Псковская Лента Новостей