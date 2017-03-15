Михаил Шмырев: Горжусь, что я - коренной великолучанин

|Илья Петров (другие записи автора)
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Депутат любого уровня по определению должен являться лидером во всех делах и начинаниях. Ведь прежде чем увлечь людей какой-то идеей, именно лидер показывает личный пример, воодушевляя и направляя.
Жителям заречной части города Великие Луки в этом смысле повезло. Их депутат городской Думы Михаил Шмырев меньше всего стремится просто плыть по течению, активно участвуя во всех процессах, вмешиваясь в них при необходимости и уверенно направляя.
И первое слагаемое здесь - активная жизненная позиция. Когда попросту не получается находиться в стороне, постоянно оказываясь в самой гуще дел и событий.
Тепло пришло вовремя
Вспомним, например, историю с двумя домами, которые отапливала до поры до времени котельная молочного комбината, а потом перестала. Не место сейчас влезать в подробности и давать оценки: а как это, бросить отапливать жилые дома как раз перед самым разгаром отопительного сезона.
Гораздо важнее, что люди всех этих политических хитросплетений на себе нисколько не почувствовали. Администрация города оперативно подключила брошенные дома к муниципальной котельной, а фирма «Газстрой», возглавляемая М. Шмыревым, за считанные недели провела теплотрассу.
– Михаил Борисович, были ли сомнения, что успеете в срок? Понимали ли, на что идете, когда брались за такой, скажем так, резонансный заказ?
– Сомнений точно не было. Мы специализируемся на строительстве инженерных сетей, поэтому знали, что справимся.
К тому же на каждом участке работы люди прекрасно понимали, что должны помочь великолучанам, и трудились с полной отдачей. Никого ни подгонять было не нужно, ни будоражить. Люди просто честно делали свою работу, что мне как руководителю фирмы было вдвойне приятно.
Вообще, великолучане - большие патриоты своего города, и это всегда следует учитывать. Когда люди понимают, что работают ради дела, что их труд действительно важен для общества, то есть в наличии и трудовой подъем, и искренняя заинтересованность в конечном результате.
– Считаете, что даже к простым исполнителям никогда не должно быть отношения как к простым исполнителям?
– Конечно. Наши люди умеют работать. Хватает и подлинных профессионалов своего дела. И если с ними говорить по-человечески, объяснять, зачем и для чего они трудятся, то результат выглядит достойно.
Ту же теплотрассу до жилых домов на ул. Золотковской фирма провела за считанные недели, с опережением графика. Люди понимали, что должны помочь горожанам, своим же землякам и уговоры были излишними.
Внешне все выглядело следующим образом. Администрация приняла принципиальное решение взять дома молочного комбината на обслуживание своей котельной. Теплосети обратились к нам как к подрядной фирме. Мы в кратчайшие сроки, за две недели, построили теплотрассу.
Но одновременно нужно помнить и о человеческом факторе. О том нашем самом важном и самом главном ресурсе. Люди трудились на строительстве с душевным подъёмом, что очень радует.
В юбилейные дни
И эти слова об уважении великолучан для Михаила Шмырева не какая-то поза или отрепетированная правильная маска. Когда Великие Луки только начали готовиться к предстоящему 850-летию и встал вопрос, о том, кто и чем может помочь, то депутат и предприниматель Шмырёв был в первых рядах.
– Вначале укладывали тротуарную плитку на одном берегу Ловати, у Вечного огня, - рассказывает он. - На следующий год укладывали плитку возле военкомата.
– Финансировал работы город или «Газстрой»?
– Всем дела хватило. И город средства выделял, и мы сами свои деньги добавляли, когда чего-то не хватало. Понимали, что в таком большом деле нельзя делиться и высчитывать, кто сколько вложил, а нужно идти и делать то, что требуется.
Вообще, хотел бы сказать, что наша фирма восприняла свою причастность к подготовке юбилейных мероприятий, к благоустройству города как большую честь для себя.
Конечно, мы не могли сделать целый новый сквер или благоустроить за собственные средства целый парк, как это делали крупные предприятия вроде «ЗЭТО» или «Вел- маша», всё-таки наши финансовые возможности куда скромнее. Но вот уже то, что было в наших силах, было сделано именно с радостью и искренней готовностью поучаствовать.
- У памятника Виноградову тоже трудились работники вашей фирмы?
– Да. Всегда проходя там, невольно останавливаюсь, думаю: а ведь это «Газстрой» благоустроил территорию и невольно гордость на душе появляется. Знаю от рабочих, что и у них похожие чувства возникают.
– А как появилась идея дом на ул. Горной, 6 сделать с юбилейной надписью на торце?
К юбилею готовились, вот и появилась такая идея. Появилась сразу, и сомнений там не было.
Та десятиэтажка - коммерческое жильё. Проект в целом оказался успешным. Витебский ДСК поставлял панели, осуществлял сборку, а мы вели остальные работы. Думаю, всё вышло успешно ещё и потому, что мы не просто очередной дом строили, но и старались, чтобы к юбилейной дате Великие Луки получили еще одно красивое здание, в котором не только жить хорошо, комфортно, но и посмотреть на него приятно.
Считаю, что надпись на доме реально украсила и его, и весь микрорайон. Во всяком случае, мы все старались, прежде всего, дать городу что-то красивое, душевное. Свой вклад в юбилей внести.
Вперед с единой командой
Помимо участия в общегородских проектах, М. Шмырев считает своим долгом постоянно помогать людям. Он часто даже не выносит вопросы, с которыми к нему обращаются избиратели, на уровень Администрации города или городской Думы.
- Что могу сам сделать, то сразу делаю, - говорит Михаил Шмырев.
Машину песка привезти или посильную спонсорскую помощь кому- то оказать. Во-первых, если просьба по силам, то зачем откладывать? А во-вторых, так быстрее получается. И люди конкретный результат видят, и я сам.
– Михаил Борисович, как считаете, в Великих Луках выстроена работоспособная система обсуждений вопросов и принятия решений?
– Полностью поддерживаю то, что вектор развития всех сфер жизнедеятельности задаёт единая команда во главе с Николаем Николаевичем Козловским. Мы, депутаты, действуем каждый в своём округе, аккумулируем проблемы, а глава города при нашей поддержке определяет приоритеты и основные направления пути.
Считаю это правильным подходом во всех отношениях. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, то большого толку от такого распыления сил и средств не будет.
Практика долгосрочных целевых программ, которые четко обозначают очерёдность благоустройства территорий и многое другое, с течением времени лишь ещё раз доказывают свою эффективность.
Общение - второе дыхание
Прямо в разгар разговора с М. Шмыревым раздался телефонный звонок. Своего депутата искали из подшефного общества слепых.
– О чём вопрос? - говорил депутат в трубку. - Помогу. Сейчас подъеду.
– И так каждый день, - объясняет Михаил Шмырев, - С одним более-менее разберёшься, как уже что-то другое на подходе. Такое же срочное и неотложное.
– Не возникают ли иногда мысли всё бросить и пожить поспокойнее?
У депутата есть свой круг обязанностей, и их нужно выполнять в обязательном порядке. И потом, «всё бросить» - это значит бросить людей, которые в тебя поверили, которые на тебя надеются? Так нельзя. Обращения людей, наоборот, придают новые силы. Общаясь с людьми, а великолучане - очень талантливые, патриотичные и хорошие люди, только второе дыхание получаешь.
Я горжусь, что я - коренной великолучанин. И вдвойне горжусь, когда для родного города удаётся сделать что-то полезное и важное. Что по возможностям и буду всегда делать.
Андрей Канавщиков
Источник: Псковская Лента Новостей