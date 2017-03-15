Росгидромет: В РФ теплеет со скоростью, которая в 2,5 раза превышает глобальное потепление

|Илья Петров (другие записи автора)
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2016 год в мире стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая температура в России растет в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом, сообщил глава Росгидромета Александр Фролов.
«2016 год был самый теплый в истории наблюдений, с середины 19 века. Россия теплеет со скоростью, которая в два с половиной раза превышает глобальное потепление», - сказал А.Фролов на заседании коллегии ведомства во вторник, пишет «Интерфакс».
Рост температуры в РФ за последние 10 лет составил 0,45 градусов, в мире - 0,18, добавил он.
В отчете о деятельности Росгидромета, представленном на заседании, отмечается, что на территории России в целом аномалия приземной температуры составила 1,69 градуса.
«Средняя глобальная температура приземного воздуха превысила доиндустриальный уровень на знаковую величину в 1 градус», - говорится в отчете.
Источник: Псковская Лента Новостей