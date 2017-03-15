Почти 15 тысяч псковичей получили в ПФР услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
В Псковской области 14942 человека получили в Пенсионном фонде РФ услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Отделении ПФР по Псковской области.
Напомним, во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина.
Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.
Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счета. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.
Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина.
Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.
Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счета. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.
Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Источник: Псковская Лента Новостей