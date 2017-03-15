Почти 15 тысяч псковичей получили в ПФР услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации

В Псковской области 14942 человека получили в Пенсионном фонде РФ услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Отделении ПФР по Псковской области.

Напомним, во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru , создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина. Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала. Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счета. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии. Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно. По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова ть граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей