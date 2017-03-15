Закон о регистрации офицерских кортиков в Росгвардии принят Госдумой

Госдума в среду приняла в третьем окончательном закон, обязывающий всех военнослужащих, в том числе в отставке, до 1 октября 2017 года зарегистрировать свои кортики в Росгвардии.

Принятый закон позволяет поощрять кортиками военнослужащих за добросовестную службу при выходе на пенсию, пишет «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, военные пенсионеры могут быть поощрены короткоствольным огнестрельным оружием, однако нет никаких указаний на то, что в виде поощрения может быть предоставлено право ношения кортика. Законопроект предлагает восполнить этот пробел в законодательстве.

Согласно законопроекту, кортики будут передаваться для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды.

При этом устанавливается возможность наследования кортиков потомками военнослужащего, который получил право на его ношение. Для унаследования кортика наследник должен получить лицензию на оружие.

Законопроект определяет, что граждане, которые получили право на ношение кортика или унаследовали его до дня вступления в силу данного законопроекта, обязаны в трехмесячный срок после вступления в силу закона обратиться в Росгвардию, которая ведет учет оборота оружия, для регистрации этих кортиков.

Такая обязанность предусмотрена из-за того, что в настоящее время нет единого реестра лиц, которые имеют право владеть кортиками. Поскольку в самом законопроекте определена дата вступления его в силу - 1 июля 2017 года, то в случае принятия законопроекта военнослужащие должны будут зарегистрировать свои кортики до 1 октября текущего года.

Определяется, что Росгвардия может отказать в регистрации кортика в случае непредоставления документов, подтверждающих правомерность получения данного оружия при увольнении с военной службы либо в порядке наследования.

При обсуждении законопроекта на заседании Госдумы было отмечено, что в настоящее время нет ни уголовной, ни административной ответственности за хранение кортиков как холодного оружия, и исключена возможность наложения на таких военнослужащих какой-либо ответственности недобросовестными чиновниками.

Кортик - холодное колющее оружие, предмет форменной одежды в военно-морских флотах и сухопутных подразделениях, а также полиции различных государств. В России кортик входит в состав форменной одежды адмиралов, генералов, офицеров Военно-морского флота.

Источник: Псковская Лента Новостей