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Великолучанка во время вечеринки похитила банковские карты приятеля и сняла деньги

15.03.2017 11:49 ПЛН, Псков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу имущества у местного жителя.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках в доме по проезду Песочному во время вечеринки у 49-летнего мужчины, который оказался в числе гостей, были похищены две банковские карты. А через некоторое время потерпевшему пришло СМС-сообщение о том, что с одной из них снято 10 тысяч рублей.
 
В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая – 33-летняя безработная, ранее судимая за кражу великолучанка. Похищенные банковские карты изъяты. Ведется проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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