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На большую handmade-ярмарку приглашают псковичей 1 апреля

15.03.2017 12:40 ПЛН, Псков

На большую handmade-ярмарку приглашают псковичей 1 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие состоится в магазине «Рукоделие» на ул. Юбилейной, 36.

Посетители ярмарки смогут полюбоваться и приобрести уникальные вещи от мастеров Алевтины Муровой, Галины Орловой, Элеоноры Макаровой, Елены Корнейчик, Ирины Крюковой (Псков), а также представительниц любительского объединения «Город Мастеров»  Островского Центра культуры «Юбилейный» Надежды Макуха (обладатель звания Душа земли Псковской), Елены Григорьевой (областной лауреат в номинации «Варежки по старинным образцам»), Надежды Титовой (областной лауреат в номинации «Пасхальные сувениры») и других мастеров.
 

Напоминаем, что в этот день будет действовать скидка на весь товар в магазине. Для получения скидки необходимо распечатать купон и принести его в магазин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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