Благодаря отзывчивости представителей ООО «Псков-Полимер» воспитанники пяти детских учреждений области встречают весну в новой резиновой обуви

Благодаря отзывчивости представителей ООО «Псков-Полимер» у воспитанников пяти детских учреждений Псковской области появилась резиновая обувь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда, Красногородской и Порховской специальных школах-интернатах, а также в Красногородской школе-интернате «Агрошкола» воспитанники занимаются сельским хозяйством. Ребята из Красногородска бережно ухаживают за своими питомцами – коровами. Работы очень много: убрать за каждой коровкой, подоить, постелить чистую подстилку и т. д. Ребята-старшеклассники все это делают, подрастает и младшее поколение, которое учится вести хозяйство. Для правильной гигиенической уборки детям нужна подходящая обувь, чтобы на ферме всегда был порядок. Кроме того, в этих учреждениях, а также в Порховской школе-интернате, есть теплицы и огороды, где ученики выращивают овощи, и резиновые сапоги – незаменимый атрибут для такой работы.

Пригодится такая обувь и ребятам из Пушкиногорской школы-интерната, а также из Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Ведь началась весна, а это значит, что можно будет заниматься благоустройством территории, гулять, ходить в туристические походы. Благодаря поддержке генерального директора ООО «Псков-Полимер» Юрия Сорокина у мальчиков и девочек из интернатных учреждений появилось 113 пар новеньких резиновых сапог, а значит, весну ребята встретят с комфортом и смогут гулять и смело прыгать по лужам.

От имени подопечных Детский фонд сердечно благодарит ООО «Псков-Полимер» и лично Юрия Сорокина за такой актуальный подарок. «Огромное спасибо за помощь ребятам из социальных учреждений Псковского региона и готовность оказать столь необходимую поддержку детям, которым так нужны внимание и забота!» - отметили в фонде.

«Оказывая помощь, вы дарите не просто обувь, а даете радость и надежду», - поблагодарила помощников Красногородская школа-интернат «Агрошкола».

Источник: Псковская Лента Новостей