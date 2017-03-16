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Военкомат Пскова ждет мужчин от 18 до 40 лет

16.03.2017 12:04 ПЛН, Псков

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате, набор на службу ведется в войсковые части 64044, 41493, 76-ю десантно-штурмовую дивизию (Псков), 29760 (город Луга), Северный флот (Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Видяево), плавсостав Балтийского флота 06017 (Балтийск, Калининградская область), 41450 (Рязань), 83466 (Москва), 02511 (поселок Каменка Ленинградской области), воинские части 30734, 44440, 64055 (Остров), а также в Национальную гвардию, МЧС, ФСО, ФСБ РФ.

Основные требования: мужчины, годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку управления МВД.

За справками обращаться в военный комиссариат Пскова (Псков, Первомайская, 38, кабинет 19), телефон 72-72-51.

Источник: Псковская Лента Новостей



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