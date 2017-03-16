Военкомат Пскова ждет мужчин от 18 до 40 лет

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате, набор на службу ведется в войсковые части 64044, 41493, 76-ю десантно-штурмовую дивизию (Псков), 29760 (город Луга), Северный флот (Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Видяево), плавсостав Балтийского флота 06017 (Балтийск, Калининградская область), 41450 (Рязань), 83466 (Москва), 02511 (поселок Каменка Ленинградской области), воинские части 30734, 44440, 64055 (Остров), а также в Национальную гвардию, МЧС, ФСО, ФСБ РФ.
Основные требования: мужчины, годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку управления МВД.
За справками обращаться в военный комиссариат Пскова (Псков, Первомайская, 38, кабинет 19), телефон 72-72-51.
Источник: Псковская Лента Новостей