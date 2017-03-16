«Лошадницы» из Детского парка в суде оспаривают все выписанные им штрафы

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
«Лошадницы» из Детского парка в Пскове в суде оспаривают все выписанные им штрафы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 16 марта сообщил председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин.
Он отметил, что суммы взысканных штрафов «мизерные». Так, за 2016 год было взыскано около 3 тысяч рублей. В этом году все штрафы обжалованы, хотя судебных решений пока нет.
Дискуссионным был вопрос, являются ли лошади домашними животными. Кроме того, спорным может быть штраф для наездницы, задержанной вне Детского парка.
Валерий Наводкин согласен с тем, что санкционные нормы в этом вопросе уже устарели. «Сами владельцы лошадей не скрывают, что получают хорошую прибыль, поэтому штрафов они не боятся. К лошадям выстраиваются очереди», - отметил он и призвал псковичей не рисковать здоровьем своих детей, не поощрять нарушение закона со стороны владельцев лошадей.
Наездница Анна Иванова призвала полицию максимально строго рассмотреть случай с дракой в Детском парке 12 марта. По ее мнению, от таких конфликтов страдают все. «Сколько бы не было лошадей в парке, ответственность за них несут люди. Нужно решать вопрос с людьми, а не с лошадьми», - добавила она.
Источник: Псковская Лента Новостей