Более 6 тысяч жителей Пскова и района обратились в клиентскую службу за регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации

Происшествия
Политика
Фестивали
НОВОСТИ
Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
В г. Пскове и Псковском районе 6245 человек получили в клиентской службе Пенсионного фонда РФ услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе.
Напомним, во всех клиентских службах можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.
Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина.
Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.
Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.
Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.
По всем вопросам специалисты межрайонного Управления Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам «Горячей линии» 56-60-95, 66-52-81, 53-01-20, а также в группе Вконтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov.
Источник: Псковская Лента Новостей