Более 6 тысяч жителей Пскова и района обратились в клиентскую службу за регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации

В г. Пскове и Псковском районе 6245 человек получили в клиентской службе Пенсионного фонда РФ услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе.

Напомним, во всех клиентских службах можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.

Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.

По всем вопросам специалисты межрайонного Управления Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам «Горячей линии» 56-60-95, 66-52-81, 53-01-20, а также в группе Вконтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей