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Есть все основания, чтобы поддержать законопроект об упразднении пяти судов Псковской области - Максим Жаворонков

16.03.2017 12:18 ПЛН, Псков

Есть все основания, чтобы поддержать законопроект об  упразднении пяти судов Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе годового совещания судей судов общей юрисдикции Псковской области сообщил заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков.

Он напомнил, что соответствующий проект федерального закона в прошлом году внес на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов Псковский областной суд. «Мы к этому вопросу вернемся. Есть все основания, чтобы ваша инициатива была положительно рассмотрена», - сказал вице-губернатор, выразив надежду на то, что законопроект будет поддержан областными парламентариями.

Источник: Псковская Лента Новостей



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