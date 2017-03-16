Карантин по бешенству введен на территории охотхозяйства «Содействие» в Невельском районе

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Карантин по бешенству введен на территории частного учреждения охотхозяйство «Содействие» Невельского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 10.03.2017 № 13-УГ «О введении карантина» опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Со дня опубликования указа и до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством вводится карантин.
На данной территории запрещен отлов диких животных, вывоз собак и кошек.
Напомним, на территории охотничьего хозяйства «Содействие» Невельского района у волка, который был отстрелен в рамках спортивной и любительской охоты, выявлено бешенство.
Источник: Псковская Лента Новостей