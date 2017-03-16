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Карантин по бешенству введен на территории охотхозяйства «Содействие» в Невельском районе

16.03.2017 12:34 ПЛН, Псков

Карантин по бешенству введен на территории частного учреждения охотхозяйство «Содействие» Невельского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 10.03.2017 № 13-УГ «О введении карантина» опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Со дня опубликования указа и до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством вводится карантин.

На данной территории запрещен отлов диких животных, вывоз собак и кошек.  

Напомним, на территории охотничьего хозяйства «Содействие»  Невельского  района у волка, который был отстрелен в рамках спортивной и любительской охоты, выявлено бешенство.

Источник: Псковская Лента Новостей



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